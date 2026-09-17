Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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LUS-DAX-Performance 17.09.2026 17:58:48

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester

Der LUS-DAX befand sich schlussendlich im Aufwind.

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent fester bei 25 718,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 804,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 497,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26 302,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 24 850,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 389,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,69 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,79 Prozent auf 38,61 EUR), Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,04 Prozent auf 345,70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 39,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 146,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), adidas (-1,56 Prozent auf 142,40 EUR) und Symrise (-1,49 Prozent auf 90,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 019 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 142,05 -0,28% adidas
Deutsche Telekom AG 27,23 -3,71% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,71 -0,10% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 145,35 -0,48% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 73,48 -0,46% Henkel KGaA Vz.
MTU Aero Engines AG 344,00 -0,03% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 38,97 1,41% QIAGEN N.V.
SAP SE 186,08 0,02% SAP SE
Siemens AG 266,80 0,13% Siemens AG
Siemens Energy AG 141,44 0,65% Siemens Energy AG
Symrise AG 89,56 -0,53% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 79,00 -2,16% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,91 -0,36% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 537,00 -0,40%

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