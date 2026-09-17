Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|LUS-DAX-Performance
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17.09.2026 17:58:48
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester
Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent fester bei 25 718,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 804,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 497,00 Zählern.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26 302,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 24 850,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 389,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,69 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,79 Prozent auf 38,61 EUR), Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,04 Prozent auf 345,70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 39,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 146,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), adidas (-1,56 Prozent auf 142,40 EUR) und Symrise (-1,49 Prozent auf 90,10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 019 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
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|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,05
|-0,28%
|Deutsche Telekom AG
|27,23
|-3,71%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,71
|-0,10%
|Heidelberg Materials
|145,35
|-0,48%
|Henkel KGaA Vz.
|73,48
|-0,46%
|MTU Aero Engines AG
|344,00
|-0,03%
|QIAGEN N.V.
|38,97
|1,41%
|SAP SE
|186,08
|0,02%
|Siemens AG
|266,80
|0,13%
|Siemens Energy AG
|141,44
|0,65%
|Symrise AG
|89,56
|-0,53%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|79,00
|-2,16%
|Vonovia SE
|17,91
|-0,36%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 537,00
|-0,40%