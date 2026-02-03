Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

So bewegt sich der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent auf 25 093,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 100,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 876,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 566,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Wert von 24 128,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 508,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,15 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 153,10 EUR), Daimler Truck (+ 3,26 Prozent auf 42,73 EUR), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 265,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 759,50 EUR) und SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 177,84 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Merck (-1,39 Prozent auf 124,55 EUR), Zalando (-1,31 Prozent auf 24,11 EUR), Scout24 (-0,95 Prozent auf 83,20 EUR), Symrise (-0,54 Prozent auf 69,56 EUR) und QIAGEN (-0,30 Prozent auf 43,94 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 706 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 199,982 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at