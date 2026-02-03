QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

LUS-DAX-Performance im Fokus 03.02.2026 09:29:22

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

So bewegt sich der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent auf 25 093,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 100,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 876,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 566,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Wert von 24 128,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 508,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,15 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 153,10 EUR), Daimler Truck (+ 3,26 Prozent auf 42,73 EUR), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 265,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 759,50 EUR) und SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 177,84 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Merck (-1,39 Prozent auf 124,55 EUR), Zalando (-1,31 Prozent auf 24,11 EUR), Scout24 (-0,95 Prozent auf 83,20 EUR), Symrise (-0,54 Prozent auf 69,56 EUR) und QIAGEN (-0,30 Prozent auf 43,94 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 706 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 199,982 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
21.01.26 QIAGEN Neutral UBS AG
21.01.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 99,54 0,83% Beiersdorf AG
Commerzbank 35,70 0,59% Commerzbank
Daimler Truck 43,53 5,58% Daimler Truck
Merck KGaA 121,45 -3,73% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 35,64 -1,27% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 43,65 -1,17% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 767,00 2,05% Rheinmetall AG
SAP SE 167,22 -4,87% SAP SE
Scout24 79,20 -5,55% Scout24
Siemens AG 259,35 -0,40% Siemens AG
Siemens Energy AG 154,05 3,70% Siemens Energy AG
Symrise AG 69,42 -0,94% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,15 -0,73% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,45 -11,98% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 734,00 0,00%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

