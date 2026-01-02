Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,18 Prozent auf 24 566,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 456,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 575,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 734,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 02.10.2025, mit 24 466,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 02.01.2025, den Stand von 19 964,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 1,35 Prozent auf 360,10 EUR), Rheinmetall (+ 1,25 Prozent auf 1 580,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,04 Prozent auf 121,65 EUR), Airbus SE (+ 1,00 Prozent auf 200,10 EUR) und Beiersdorf (+ 0,98 Prozent auf 94,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-0,69 Prozent auf 37,47 EUR), QIAGEN (-0,62 Prozent auf 38,62 EUR), Commerzbank (-0,61 Prozent auf 35,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,59 Prozent auf 40,52 EUR) und Deutsche Bank (-0,56 Prozent auf 32,93 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 803 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 237,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at