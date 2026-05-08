Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker

Der LUS-DAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Am Freitag steht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,22 Prozent im Plus bei 24 453,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 513,50 Punkte, das Tagestief hingegen 24 400,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 23 990,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 24 775,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 23 386,00 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,460 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1,46 Prozent auf 60,37 EUR), Continental (+ 0,37 Prozent auf 69,98 EUR), Porsche Automobil (+ 0,22 Prozent auf 31,75 EUR), QIAGEN (+ 0,12 Prozent auf 28,53 EUR) und Beiersdorf (-0,05 Prozent auf 72,74 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Allianz (-4,97 Prozent auf 369,40 EUR), Rheinmetall (-4,11 Prozent auf 1 286,40 EUR), Commerzbank (-3,22 Prozent auf 35,73 EUR), MTU Aero Engines (-3,02 Prozent auf 307,80 EUR) und adidas (-2,34 Prozent auf 148,45 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 340 949 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 204,515 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at