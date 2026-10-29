Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,39 Prozent auf 25 815,00 Punkte zu.

Bei 25 672,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 815,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 449,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 25 364,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 24 125,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,08 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 3,01 Prozent auf 162,80 EUR), Henkel vz (+ 2,47 Prozent auf 79,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 035,60 EUR), Symrise (+ 2,14 Prozent auf 91,72 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,11 Prozent auf 25,67 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (-5,04 Prozent auf 15,64 EUR), MTU Aero Engines (-1,99 Prozent auf 325,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,96 Prozent auf 68,38 EUR), Infineon (-0,92 Prozent auf 52,95 EUR) und HOCHTIEF (-0,85 Prozent auf 375,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 935 804 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at