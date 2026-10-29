Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 29.10.2026 09:29:09

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,39 Prozent auf 25 815,00 Punkte zu.

Bei 25 672,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 815,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 449,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 25 364,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 24 125,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,08 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 3,01 Prozent auf 162,80 EUR), Henkel vz (+ 2,47 Prozent auf 79,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 035,60 EUR), Symrise (+ 2,14 Prozent auf 91,72 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,11 Prozent auf 25,67 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (-5,04 Prozent auf 15,64 EUR), MTU Aero Engines (-1,99 Prozent auf 325,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,96 Prozent auf 68,38 EUR), Infineon (-0,92 Prozent auf 52,95 EUR) und HOCHTIEF (-0,85 Prozent auf 375,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 935 804 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 167,60 0,24% adidas
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 79,96 1,55% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 370,40 -2,83% HOCHTIEF AG
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 327,90 -1,74% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 030,40 -2,24% Rheinmetall AG
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Symrise AG 92,76 0,87% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,13 0,81% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 783,00 -1,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen