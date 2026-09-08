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MDAX im Fokus 08.09.2026 15:58:32

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der MDAX verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,44 Prozent auf 32 548,43 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 359,286 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,203 Prozent tiefer bei 32 339,73 Punkten, nach 32 405,44 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32 623,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 279,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der MDAX 32 407,20 Punkte auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 32 125,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 454,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,06 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell KION GROUP (+ 7,66 Prozent auf 48,76 EUR), RENK (+ 4,36 Prozent auf 44,43 EUR), Aurubis (+ 4,00 Prozent auf 182,10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,18 Prozent auf 92,50 EUR) und AUMOVIO (+ 2,79 Prozent auf 38,75 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,10 Prozent auf 37,77 EUR), Nemetschek SE (-2,97 Prozent auf 62,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,56 Prozent auf 74,20 EUR), Salzgitter (-2,21 Prozent auf 59,85 EUR) und Talanx (-2,10 Prozent auf 121,10 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 248 321 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 38,05 -2,08% AIXTRON SE
AUMOVIO 38,35 2,13% AUMOVIO
Aurubis 181,10 4,20% Aurubis
freenet AG 24,62 1,23% freenet AG
KION GROUP AG 48,38 6,78% KION GROUP AG
Nemetschek SE 61,75 -3,36% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,23 1,56% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,81 0,83% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 44,38 3,73% RENK
Salzgitter 59,55 -2,54% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 74,20 -2,50% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 120,30 -2,12% Talanx AG
thyssenkrupp AG 15,47 -1,28% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,86 0,32% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 91,75 2,46% WACKER CHEMIE AG

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MDAX 32 544,30 0,43%

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