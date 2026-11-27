Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,33 Prozent fester bei 29 653,05 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 325,617 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,465 Prozent fester bei 29 400,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 263,97 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 399,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 695,19 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 2,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 495,47 Punkte. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 32 947,28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 531,25 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,28 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 7,97 Prozent auf 107,00 EUR), Siltronic (+ 6,75 Prozent auf 50,90 EUR), AIXTRON SE (+ 5,38 Prozent auf 27,42 EUR), HENSOLDT (+ 5,11 Prozent auf 83,44 EUR) und Salzgitter (+ 4,93 Prozent auf 44,28 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil RTL (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR), LEG Immobilien (-0,84 Prozent auf 53,35 EUR), Ströer SE (-0,77 Prozent auf 38,78 EUR), PUMA SE (-0,72 Prozent auf 23,32 EUR) und Evonik (-0,59 Prozent auf 18,54 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 641 346 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40,544 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at