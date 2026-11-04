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XETRA-Handel im Fokus 04.11.2026 12:26:46

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Der MDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 1,41 Prozent auf 31 177,03 Punkte zu. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 344,731 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 30 744,93 Punkte an der Kurstafel, nach 30 743,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 699,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 197,49 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 2,26 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 450,00 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 32 559,91 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 29 427,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,637 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 7,75 Prozent auf 41,98 EUR), Siltronic (+ 6,81 Prozent auf 63,55 EUR), Aurubis (+ 5,48 Prozent auf 142,40 EUR), Salzgitter (+ 5,24 Prozent auf 51,65 EUR) und Aroundtown SA (+ 4,50 Prozent auf 1,58 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 80,58 EUR), AUTO1 (-2,45 Prozent auf 17,51 EUR), flatexDEGIRO (-2,25 Prozent auf 23,48 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,24 Prozent auf 87,40 EUR) und AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 33,46 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 590 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,683 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
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Aroundtown SA 1,63 1,94% Aroundtown SA
Aurubis 136,40 -3,33% Aurubis
AUTO1 18,51 0,54% AUTO1
flatexDEGIRO AG 22,70 -3,90% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,26 0,00% freenet AG
HENSOLDT 80,84 0,42% HENSOLDT
Lufthansa AG 8,05 -0,05% Lufthansa AG
Nordex AG 40,84 -0,92% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 26,37 0,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,46 -0,54% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 47,64 -5,57% Salzgitter
Siltronic AG 49,80 -14,43% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 11,97 -5,34% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 81,20 -5,58% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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