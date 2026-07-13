WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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XETRA-Handel im Blick 13.07.2026 15:59:00

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag mit Kursplus

Der MDAX kommt derzeit nicht vom Fleck.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 31 979,20 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 350,484 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,555 Prozent leichter bei 31 742,30 Punkten in den Montagshandel, nach 31 919,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 32 053,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 668,21 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 32 083,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30 251,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der MDAX 31 354,15 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 6,85 Prozent auf 30,58 EUR), K+S (+ 4,64 Prozent auf 13,75 EUR), United Internet (+ 4,22 Prozent auf 24,70 EUR), LANXESS (+ 3,87 Prozent auf 15,58 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,73 Prozent auf 94,65 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Lufthansa (-3,13 Prozent auf 9,21 EUR), AIXTRON SE (-2,82 Prozent auf 42,40 EUR), AUTO1 (-2,60 Prozent auf 24,72 EUR), Elmos Semiconductor (-2,24 Prozent auf 166,20 EUR) und Nordex (-1,81 Prozent auf 40,24 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 354 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,952 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 42,48 -2,93% AIXTRON SE
AUTO1 24,58 -2,69% AUTO1
Elmos Semiconductor 163,00 -4,00% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,92 0,67% freenet AG
IONOS 30,82 7,91% IONOS
K+S AG 13,75 4,80% K+S AG
LANXESS AG 15,56 4,29% LANXESS AG
Lufthansa AG 9,12 -4,02% Lufthansa AG
Nordex AG 40,10 -2,62% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,10 0,04% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,57 -1,44% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
thyssenkrupp AG 11,64 1,13% thyssenkrupp AG
United Internet AG 24,42 3,39% United Internet AG
WACKER CHEMIE AG 94,80 3,66% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 955,18 0,11%

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