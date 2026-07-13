WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|XETRA-Handel im Blick
|
13.07.2026 15:59:00
Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag mit Kursplus
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 31 979,20 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 350,484 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,555 Prozent leichter bei 31 742,30 Punkten in den Montagshandel, nach 31 919,45 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 32 053,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 668,21 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 32 083,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30 251,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der MDAX 31 354,15 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 6,85 Prozent auf 30,58 EUR), K+S (+ 4,64 Prozent auf 13,75 EUR), United Internet (+ 4,22 Prozent auf 24,70 EUR), LANXESS (+ 3,87 Prozent auf 15,58 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,73 Prozent auf 94,65 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Lufthansa (-3,13 Prozent auf 9,21 EUR), AIXTRON SE (-2,82 Prozent auf 42,40 EUR), AUTO1 (-2,60 Prozent auf 24,72 EUR), Elmos Semiconductor (-2,24 Prozent auf 166,20 EUR) und Nordex (-1,81 Prozent auf 40,24 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 354 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,952 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
08.07.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.07.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
24.06.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,48
|-2,93%
|AUTO1
|24,58
|-2,69%
|Elmos Semiconductor
|163,00
|-4,00%
|freenet AG
|23,92
|0,67%
|IONOS
|30,82
|7,91%
|K+S AG
|13,75
|4,80%
|LANXESS AG
|15,56
|4,29%
|Lufthansa AG
|9,12
|-4,02%
|Nordex AG
|40,10
|-2,62%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,10
|0,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,57
|-1,44%
|thyssenkrupp AG
|11,64
|1,13%
|United Internet AG
|24,42
|3,39%
|WACKER CHEMIE AG
|94,80
|3,66%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 955,18
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.