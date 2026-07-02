Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag stärker

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,70 Prozent fester bei 32 600,86 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 346,231 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,357 Prozent auf 31 942,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 056,64 Punkten am Vortag.

Bei 31 919,19 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 661,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,93 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 947,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 916,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, stand der MDAX noch bei 30 294,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,23 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 7,93 Prozent auf 76,52 EUR), thyssenkrupp (+ 6,94 Prozent auf 11,17 EUR), CTS Eventim (+ 6,19 Prozent auf 56,60 EUR), RENK (+ 6,14 Prozent auf 47,17 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,00 Prozent auf 81,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,60 Prozent auf 88,35 EUR), AIXTRON SE (-2,95 Prozent auf 50,08 EUR), JENOPTIK (-2,07 Prozent auf 44,46 EUR), Aurubis (-1,59 Prozent auf 173,20 EUR) und Bechtle (-1,00 Prozent auf 31,62 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 535 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,583 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at