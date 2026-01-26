Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der MDAX zeigt sich heute wenig verändert.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 31 793,80 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 372,483 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,110 Prozent auf 31 780,89 Punkte an der Kurstafel, nach 31 746,12 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 541,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 834,83 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der MDAX mit 30 302,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 30 291,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der MDAX 26 108,46 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 17,30 Prozent auf 21,70 EUR), Aroundtown SA (+ 5,73 Prozent auf 2,62 EUR), Nemetschek SE (+ 4,12 Prozent auf 80,95 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,69 Prozent auf 40,40 EUR) und K+S (+ 1,93 Prozent auf 14,27 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen KION GROUP (-3,52 Prozent auf 63,10 EUR), AUMOVIO (-2,76 Prozent auf 43,72 EUR), RENK (-2,69 Prozent auf 57,85 EUR), HENSOLDT (-2,68 Prozent auf 85,20 EUR) und FUCHS SE VZ (-2,64 Prozent auf 38,28 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die PUMA SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 429 969 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 37,907 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,18 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at