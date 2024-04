Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Am Abend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,19 Prozent fester bei 26 234,12 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 242,709 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,004 Prozent höher bei 25 927,79 Punkten, nach 25 926,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26 264,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 927,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 136,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 552,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, notierte der MDAX bei 27 972,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 2,25 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sixt SE St (+ 9,65 Prozent auf 94,85 EUR), HelloFresh (+ 8,19 Prozent auf 6,69 EUR), Lufthansa (+ 5,62 Prozent auf 6,66 EUR), AIXTRON SE (+ 4,42 Prozent auf 22,43 EUR) und PUMA SE (+ 4,10 Prozent auf 43,12 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-3,48 Prozent auf 37,20 EUR), Nemetschek SE (-2,85 Prozent auf 81,70 EUR), Bechtle (-2,18 Prozent auf 45,82 EUR), WACKER CHEMIE (-1,35 Prozent auf 106,10 EUR) und Nordex (-1,05 Prozent auf 12,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 11 106 769 Aktien gehandelt. Mit 17,689 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

