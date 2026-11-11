Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 31 062,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 347,979 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,277 Prozent fester bei 31 120,43 Punkten in den Handel, nach 31 034,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 322,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 964,18 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29 989,90 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 32 224,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der MDAX 29 204,45 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,267 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,79 Prozent auf 52,00 EUR), AIXTRON SE (+ 8,00 Prozent auf 34,29 EUR), Siltronic (+ 7,46 Prozent auf 57,65 EUR), AUMOVIO (+ 4,98 Prozent auf 32,65 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,93 Prozent auf 82,65 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AUTO1 (-5,32 Prozent auf 15,48 EUR), RENK (-4,47 Prozent auf 34,17 EUR), DEUTZ (-2,94 Prozent auf 9,73 EUR), Fraport (-2,90 Prozent auf 68,70 EUR) und Bilfinger SE (-2,83 Prozent auf 61,70 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 054 612 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,359 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

2027 weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at