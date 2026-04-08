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MDAX-Performance im Fokus 08.04.2026 09:29:32

Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt den Mittwochshandel mit deutlichen Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt den Mittwochshandel mit deutlichen Gewinnen

Börsianer in Frankfurt strömen am Mittwoch scharenweise an den Markt.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA 5,09 Prozent fester bei 30 195,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,888 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 3,62 Prozent fester bei 29 775,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28 733,46 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 689,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30 220,77 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 4,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 29 482,78 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 08.01.2026, mit 32 083,03 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 25 571,08 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,53 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 17,62 Prozent auf 45,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 12,15 Prozent auf 40,06 EUR), AUTO1 (+ 11,83 Prozent auf 16,36 EUR), TUI (+ 11,23 Prozent auf 7,31 EUR) und Lufthansa (+ 11,14 Prozent auf 8,18 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil K+S (-10,80 Prozent auf 15,36 EUR), Evonik (-0,95 Prozent auf 16,67 EUR), LANXESS (+ 0,05 Prozent auf 18,58 EUR), HENSOLDT (+ 0,30 Prozent auf 81,24 EUR) und Nordex (+ 0,84 Prozent auf 45,44 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 538 778 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36,271 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUTO1 16,71 12,68% AUTO1
Evonik AG 16,46 -2,55% Evonik AG
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HENSOLDT 80,16 -0,02% HENSOLDT
K+S AG 15,20 -11,68% K+S AG
LANXESS AG 17,93 -3,29% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,20 10,27% Lufthansa AG
Nordex AG 44,92 -0,93% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,24 3,46% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 40,90 15,02% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Salzgitter 45,76 16,50% Salzgitter
TUI AG 7,33 11,43% TUI AG

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MDAX 30 237,27 5,23%

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