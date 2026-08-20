LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Index im Blick
|
20.08.2026 09:28:41
Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
Am Donnerstag klettert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 31 880,87 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 352,870 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 31 840,66 Punkte an der Kurstafel, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 840,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31 916,04 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,92 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 680,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der MDAX auf 31 857,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 877,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Die Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 5,03 Prozent auf 246,50 EUR), thyssenkrupp (+ 2,39 Prozent auf 13,27 EUR), Schaeffler (+ 1,77 Prozent auf 7,47 EUR), Porsche vz (+ 1,30 Prozent auf 45,23 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,12 Prozent auf 28,03 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen WACKER CHEMIE (-2,82 Prozent auf 89,60 EUR), LANXESS (-2,42 Prozent auf 14,10 EUR), Evonik (-1,46 Prozent auf 18,28 EUR), HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 91,24 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,34 Prozent auf 95,40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 156 590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,820 Mrd. Euro.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LANXESS AG
|
20.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.08.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|LANXESS-Aktie leichter: Exane BNP Paribas senkt den Daumen (dpa-AFX)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,44
|-0,22%
|freenet AG
|24,02
|-1,15%
|HENSOLDT
|89,34
|-2,68%
|LANXESS AG
|13,96
|-2,92%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,72
|-0,43%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,46
|0,91%
|Sartorius AG Vz.
|247,70
|5,76%
|Schaeffler AG
|7,39
|0,68%
|thyssenkrupp AG
|12,67
|-2,65%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|93,60
|-3,21%
|WACKER CHEMIE AG
|89,40
|-2,56%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 715,53
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.