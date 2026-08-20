LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Index im Blick 20.08.2026 09:28:41

Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Am Donnerstag klettert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 31 880,87 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 352,870 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 31 840,66 Punkte an der Kurstafel, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 840,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31 916,04 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,92 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 680,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der MDAX auf 31 857,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 877,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 5,03 Prozent auf 246,50 EUR), thyssenkrupp (+ 2,39 Prozent auf 13,27 EUR), Schaeffler (+ 1,77 Prozent auf 7,47 EUR), Porsche vz (+ 1,30 Prozent auf 45,23 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,12 Prozent auf 28,03 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen WACKER CHEMIE (-2,82 Prozent auf 89,60 EUR), LANXESS (-2,42 Prozent auf 14,10 EUR), Evonik (-1,46 Prozent auf 18,28 EUR), HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 91,24 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,34 Prozent auf 95,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 156 590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,820 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 18,44 -0,22% Evonik AG
freenet AG 24,02 -1,15% freenet AG
HENSOLDT 89,34 -2,68% HENSOLDT
LANXESS AG 13,96 -2,92% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 27,72 -0,43% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,46 0,91% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 247,70 5,76% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 7,39 0,68% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 12,67 -2,65% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 93,60 -3,21% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 89,40 -2,56% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 715,53 -0,34%

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