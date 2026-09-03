Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der MDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent stärker bei 32 017,11 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,148 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,069 Prozent fester bei 31 980,53 Punkten, nach 31 958,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 975,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 088,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 2,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, notierte der MDAX bei 32 511,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 736,35 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 29 731,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,35 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 5,05 Prozent auf 22,04 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,45 Prozent auf 41,88 EUR), DEUTZ (+ 1,40 Prozent auf 12,30 EUR), TAG Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 12,38 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,25 Prozent auf 69,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil PUMA SE (-2,40 Prozent auf 24,03 EUR), DWS Group GmbH (-1,21 Prozent auf 73,70 EUR), HELLA GmbH (-1,13 Prozent auf 69,70 EUR), RENK (-1,07 Prozent auf 44,10 EUR) und Knorr-Bremse (-0,78 Prozent auf 101,90 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 192 458 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,410 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at