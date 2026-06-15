Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen mittags zu

Um 12:09 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 2,14 Prozent auf 32 768,95 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 377,055 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,74 Prozent auf 32 640,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32 083,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 33 002,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 640,67 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der MDAX bei 31 365,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 28 819,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 742,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit KION GROUP (+ 8,61 Prozent auf 40,49 EUR), DEUTZ (+ 7,52 Prozent auf 9,79 EUR), Bilfinger SE (+ 6,60 Prozent auf 84,85 EUR), TUI (+ 6,30 Prozent auf 7,53 EUR) und Ströer SE (+ 6,20 Prozent auf 36,34 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen RENK (-3,21 Prozent auf 44,73 EUR), HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 74,20 EUR), Evonik (-0,88 Prozent auf 15,73 EUR), DWS Group GmbH (-0,66 Prozent auf 60,40 EUR) und United Internet (-0,61 Prozent auf 26,20 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5 103 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 43,951 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at