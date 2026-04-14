Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün

Am Dienstag steht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,17 Prozent im Plus bei 30 605,22 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 364,049 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 417,18 Zählern und damit 0,546 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 251,91 Punkte).

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30 723,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 409,88 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der MDAX bei 28 819,46 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 31 774,24 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Stand von 26 627,26 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,10 Prozent auf 42,04 EUR), Sartorius vz (+ 4,89 Prozent auf 227,20 EUR), Salzgitter (+ 4,88 Prozent auf 49,04 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,76 Prozent auf 37,40 EUR) und DEUTZ (+ 4,73 Prozent auf 10,07 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen K+S (-5,39 Prozent auf 15,09 EUR), AIXTRON SE (-2,31 Prozent auf 35,90 EUR), Nemetschek SE (-2,18 Prozent auf 58,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,10 Prozent auf 83,90 EUR) und LANXESS (-2,09 Prozent auf 17,83 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 063 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,797 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at