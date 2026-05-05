Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt am Mittag zu

Am Dienstag gewinnt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,65 Prozent auf 30 947,51 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 361,507 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,181 Prozent stärker bei 30 500,76 Punkten, nach 30 445,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 953,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 500,50 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 28 916,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 434,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 327,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,104 Prozent nach unten. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HOCHTIEF (+ 7,17 Prozent auf 490,00 EUR), Schaeffler (+ 6,22 Prozent auf 8,37 EUR), AIXTRON SE (+ 4,10 Prozent auf 50,02 EUR), Salzgitter (+ 3,96 Prozent auf 48,30 EUR) und HENSOLDT (+ 3,75 Prozent auf 81,42 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Sartorius vz (-1,20 Prozent auf 214,10 EUR), Fraport (-1,16 Prozent auf 68,30 EUR), PUMA SE (-0,98 Prozent auf 24,16 EUR), Nordex (-0,53 Prozent auf 48,36 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,49 Prozent auf 48,74 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 446 064 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 35,729 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at