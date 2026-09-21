Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Kursverlauf 21.09.2026 17:58:50

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Ende des Montagshandels zu

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Ende des Montagshandels zu

Mit dem MDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Montag kletterte der MDAX via XETRA letztendlich um 0,59 Prozent auf 31 268,24 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 348,635 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,574 Prozent auf 31 262,24 Punkte an der Kurstafel, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 357,95 Punkte, das Tagestief hingegen 31 050,71 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 32 638,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 30 195,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,931 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 7,35 Prozent auf 32,12 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,26 Prozent auf 149,40 EUR), AIXTRON SE (+ 5,08 Prozent auf 36,60 EUR), JENOPTIK (+ 4,81 Prozent auf 41,44 EUR) und Siltronic (+ 4,74 Prozent auf 80,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3,95 Prozent auf 18,00 EUR), Porsche Automobil (-3,38 Prozent auf 27,46 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,13 Prozent auf 83,70 EUR), thyssenkrupp (-3,06 Prozent auf 14,73 EUR) und Porsche vz (-2,63 Prozent auf 44,78 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 835 894 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,813 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,70 5,70% AIXTRON SE
AUTO1 17,99 -3,49% AUTO1
Elmos Semiconductor 149,40 6,56% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 32,10 7,43% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,44 1,50% freenet AG
JENOPTIK AG 41,46 5,18% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,68 1,16% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,44 -2,31% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,72 -2,80% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 80,90 5,13% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,83 -3,10% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 84,30 -2,32% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 241,96 0,51%

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