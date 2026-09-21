Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Kursverlauf
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21.09.2026 17:58:50
Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Ende des Montagshandels zu
Am Montag kletterte der MDAX via XETRA letztendlich um 0,59 Prozent auf 31 268,24 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 348,635 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,574 Prozent auf 31 262,24 Punkte an der Kurstafel, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 31 357,95 Punkte, das Tagestief hingegen 31 050,71 Zähler.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 32 638,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 30 195,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,931 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 7,35 Prozent auf 32,12 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,26 Prozent auf 149,40 EUR), AIXTRON SE (+ 5,08 Prozent auf 36,60 EUR), JENOPTIK (+ 4,81 Prozent auf 41,44 EUR) und Siltronic (+ 4,74 Prozent auf 80,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3,95 Prozent auf 18,00 EUR), Porsche Automobil (-3,38 Prozent auf 27,46 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,13 Prozent auf 83,70 EUR), thyssenkrupp (-3,06 Prozent auf 14,73 EUR) und Porsche vz (-2,63 Prozent auf 44,78 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 835 894 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,813 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
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|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
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|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,70
|5,70%
|AUTO1
|17,99
|-3,49%
|Elmos Semiconductor
|149,40
|6,56%
|flatexDEGIRO AG
|32,10
|7,43%
|freenet AG
|24,44
|1,50%
|JENOPTIK AG
|41,46
|5,18%
|Lufthansa AG
|7,68
|1,16%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,44
|-2,31%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,72
|-2,80%
|Siltronic AG
|80,90
|5,13%
|thyssenkrupp AG
|14,83
|-3,10%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|84,30
|-2,32%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 241,96
|0,51%
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