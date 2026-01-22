Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,45 Prozent fester bei 31 702,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 363,416 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,755 Prozent auf 31 178,79 Punkte an der Kurstafel, nach 30 945,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 732,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 174,08 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,130 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, notierte der MDAX bei 30 437,29 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 30 007,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der MDAX mit 26 055,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 8,01 Prozent auf 28,32 EUR), RATIONAL (+ 6,20 Prozent auf 668,00 EUR), AUTO1 (+ 5,65 Prozent auf 29,52 EUR), Bilfinger SE (+ 5,56 Prozent auf 121,50 EUR) und Delivery Hero (+ 5,35 Prozent auf 25,42 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-16,65 Prozent auf 29,34 EUR), HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 83,60 EUR), RENK (-2,08 Prozent auf 57,50 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 20,77 EUR) und Aroundtown SA (-1,00 Prozent auf 2,58 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 301 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,426 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at