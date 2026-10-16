Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende sprang der MDAX im XETRA-Handel um 1,42 Prozent auf 30 644,22 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 335,087 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,496 Prozent stärker bei 30 366,29 Punkten in den Handel, nach 30 216,43 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 361,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30 868,62 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, stand der MDAX noch bei 31 276,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der MDAX noch bei 32 039,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der MDAX bei 30 036,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,08 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 12,28 Prozent auf 39,14 EUR), AIXTRON SE (+ 6,17 Prozent auf 32,89 EUR), HENSOLDT (+ 5,96 Prozent auf 87,86 EUR), RENK (+ 5,87 Prozent auf 38,33 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,35 Prozent auf 84,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil IONOS (-1,62 Prozent auf 34,04 EUR), Aurubis (-1,35 Prozent auf 153,80 EUR), HELLA GmbH (-0,98 Prozent auf 70,60 EUR), JENOPTIK (-0,92 Prozent auf 36,64 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,79 Prozent auf 56,35 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 575 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,178 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent bei der Aroundtown SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at