Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Montag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,94 Prozent fester bei 31 271,31 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 368,651 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,583 Prozent höher bei 31 160,30 Punkten, nach 30 979,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 295,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 995,91 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 696,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 30 936,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 500,40 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 7,90 Prozent auf 59,95 EUR), HENSOLDT (+ 7,46 Prozent auf 82,10 EUR), AIXTRON SE (+ 3,78 Prozent auf 20,33 EUR), thyssenkrupp (+ 3,70 Prozent auf 10,08 EUR) und Nordex (+ 3,50 Prozent auf 31,32 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Delivery Hero (-4,91 Prozent auf 21,70 EUR), WACKER CHEMIE (-1,89 Prozent auf 70,10 EUR), LANXESS (-1,77 Prozent auf 17,21 EUR), Talanx (-1,42 Prozent auf 110,70 EUR) und HUGO BOSS (-1,35 Prozent auf 35,81 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 069 663 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,740 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at