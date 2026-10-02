AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|MDAX-Kursverlauf
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02.10.2026 15:58:45
Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 30 452,47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342,800 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,386 Prozent auf 30 368,07 Punkte an der Kurstafel, nach 30 251,37 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 663,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 334,69 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 2,03 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, notierte der MDAX bei 31 958,41 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 32 544,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der MDAX mit 30 733,46 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,70 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,08 Prozent auf 39,10 EUR), Siltronic (+ 5,15 Prozent auf 82,65 EUR), JENOPTIK (+ 4,35 Prozent auf 43,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,28 Prozent auf 76,75 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,46 Prozent auf 14,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil KION GROUP (-7,32 Prozent auf 35,95 EUR), AUTO1 (-4,97 Prozent auf 16,44 EUR), Knorr-Bremse (-2,86 Prozent auf 98,50 EUR), flatexDEGIRO (-2,43 Prozent auf 27,32 EUR) und Bechtle (-1,05 Prozent auf 34,04 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 017 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 9,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,33
|6,44%
|AUTO1
|16,35
|-5,76%
|Bechtle AG
|34,42
|0,12%
|flatexDEGIRO AG
|27,28
|-3,13%
|freenet AG
|22,90
|0,79%
|JENOPTIK AG
|43,94
|5,68%
|KION GROUP AG
|35,77
|-7,36%
|Knorr-Bremse
|98,85
|-2,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,50
|-0,97%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,86
|-0,56%
|Siltronic AG
|83,10
|4,40%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|76,60
|3,65%
|thyssenkrupp AG
|14,08
|2,14%
|TUI AG
|6,89
|1,00%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 450,00
|0,66%
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