Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Performance im Fokus
|
09.10.2026 17:58:50
Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich freundlich
Am Freitag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,69 Prozent höher bei 30 006,61 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 333,874 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,864 Prozent stärker bei 29 761,69 Punkten, nach 29 506,83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 744,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 125,43 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der MDAX mit 32 078,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der MDAX mit 31 837,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der MDAX mit 30 921,06 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,14 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 13,40 Prozent auf 49,94 EUR), thyssenkrupp (+ 6,66 Prozent auf 13,70 EUR), RATIONAL (+ 6,55 Prozent auf 593,50 EUR), Nemetschek SE (+ 4,90 Prozent auf 67,40 EUR) und Aurubis (+ 3,62 Prozent auf 160,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 39,42 EUR), K+S (-2,40 Prozent auf 14,63 EUR), Schaeffler (-2,16 Prozent auf 5,88 EUR), freenet (-1,97 Prozent auf 21,94 EUR) und Siltronic (-1,61 Prozent auf 79,20 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 367 667 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,886 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|160,60
|3,88%
|freenet AG
|22,10
|-2,21%
|JENOPTIK AG
|39,38
|-1,30%
|K+S AG
|14,62
|-2,99%
|Lufthansa AG
|7,24
|-0,77%
|Nemetschek SE
|67,55
|4,00%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,02
|1,75%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,36
|0,61%
|RATIONAL AG
|590,50
|6,49%
|Salzgitter
|49,84
|13,69%
|Schaeffler AG
|5,91
|-1,66%
|Siltronic AG
|79,40
|0,76%
|thyssenkrupp AG
|13,73
|6,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 989,90
|1,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.