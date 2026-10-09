Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX-Performance im Fokus 09.10.2026 17:58:50

Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich freundlich

Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich freundlich

Am Freitagabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,69 Prozent höher bei 30 006,61 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 333,874 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,864 Prozent stärker bei 29 761,69 Punkten, nach 29 506,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 744,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 125,43 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der MDAX mit 32 078,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der MDAX mit 31 837,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der MDAX mit 30 921,06 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,14 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 13,40 Prozent auf 49,94 EUR), thyssenkrupp (+ 6,66 Prozent auf 13,70 EUR), RATIONAL (+ 6,55 Prozent auf 593,50 EUR), Nemetschek SE (+ 4,90 Prozent auf 67,40 EUR) und Aurubis (+ 3,62 Prozent auf 160,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 39,42 EUR), K+S (-2,40 Prozent auf 14,63 EUR), Schaeffler (-2,16 Prozent auf 5,88 EUR), freenet (-1,97 Prozent auf 21,94 EUR) und Siltronic (-1,61 Prozent auf 79,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 367 667 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,886 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 160,60 3,88% Aurubis
freenet AG 22,10 -2,21% freenet AG
JENOPTIK AG 39,38 -1,30% JENOPTIK AG
K+S AG 14,62 -2,99% K+S AG
Lufthansa AG 7,24 -0,77% Lufthansa AG
Nemetschek SE 67,55 4,00% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,02 1,75% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,36 0,61% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 590,50 6,49% RATIONAL AG
Salzgitter 49,84 13,69% Salzgitter
Schaeffler AG 5,91 -1,66% Schaeffler AG
Siltronic AG 79,40 0,76% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 13,73 6,15% thyssenkrupp AG

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MDAX 29 989,90 1,64%

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