Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,75 Prozent höher bei 33 145,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 388,787 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,558 Prozent auf 33 083,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 899,55 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 33 070,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 33 264,47 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 30 589,95 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.03.2026, den Wert von 30 863,12 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 30 756,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,99 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 4,96 Prozent auf 64,60 EUR), Nemetschek SE (+ 4,61 Prozent auf 70,30 EUR), IONOS (+ 3,89 Prozent auf 31,48 EUR), AUTO1 (+ 3,48 Prozent auf 23,20 EUR) und United Internet (+ 3,33 Prozent auf 27,92 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil RENK (-2,48 Prozent auf 51,09 EUR), Talanx (-1,17 Prozent auf 101,00 EUR), HENSOLDT (-1,03 Prozent auf 82,42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,01 Prozent auf 78,40 EUR) und CTS Eventim (-0,98 Prozent auf 60,55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 927 444 Aktien gehandelt. Mit 42,043 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at