Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Kursentwicklung im Fokus
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11.09.2026 15:58:32
Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags
Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent stärker bei 31 648,29 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 355,323 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,082 Prozent fester bei 31 622,40 Punkten, nach 31 596,42 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 478,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 710,97 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, notierte der MDAX bei 32 224,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 456,13 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 30 146,41 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Fraport (+ 2,88 Prozent auf 60,80 EUR), Nordex (+ 2,51 Prozent auf 39,96 EUR), Bechtle (+ 2,36 Prozent auf 35,58 EUR), Bilfinger SE (+ 2,21 Prozent auf 76,15 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 37,64 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil flatexDEGIRO (-8,23 Prozent auf 31,44 EUR), LANXESS (-4,74 Prozent auf 14,27 EUR), K+S (-2,74 Prozent auf 16,67 EUR), RENK (-2,65 Prozent auf 41,22 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,59 Prozent auf 88,30 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 373 396 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,988 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
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11.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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10.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|37,42
|2,30%
|Bechtle AG
|35,42
|2,43%
|Bilfinger SE
|76,00
|2,01%
|flatexDEGIRO AG
|31,52
|-7,62%
|Fraport AG
|60,15
|1,95%
|freenet AG
|25,16
|1,62%
|K+S AG
|16,52
|-3,17%
|LANXESS AG
|14,25
|-4,17%
|Nordex AG
|39,20
|1,03%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,93
|0,03%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,54
|0,04%
|RENK
|42,21
|-0,22%
|thyssenkrupp AG
|15,39
|3,71%
|TUI AG
|6,70
|-0,71%
|WACKER CHEMIE AG
|88,05
|-2,55%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 663,79
|0,21%
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