Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Kursentwicklung im Fokus 11.09.2026 15:58:32

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags

Der MDAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent stärker bei 31 648,29 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 355,323 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,082 Prozent fester bei 31 622,40 Punkten, nach 31 596,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 478,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 710,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, notierte der MDAX bei 32 224,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 456,13 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 30 146,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Fraport (+ 2,88 Prozent auf 60,80 EUR), Nordex (+ 2,51 Prozent auf 39,96 EUR), Bechtle (+ 2,36 Prozent auf 35,58 EUR), Bilfinger SE (+ 2,21 Prozent auf 76,15 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 37,64 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil flatexDEGIRO (-8,23 Prozent auf 31,44 EUR), LANXESS (-4,74 Prozent auf 14,27 EUR), K+S (-2,74 Prozent auf 16,67 EUR), RENK (-2,65 Prozent auf 41,22 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,59 Prozent auf 88,30 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 373 396 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,988 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 37,42 2,30% AIXTRON SE
Bechtle AG 35,42 2,43% Bechtle AG
Bilfinger SE 76,00 2,01% Bilfinger SE
flatexDEGIRO AG 31,52 -7,62% flatexDEGIRO AG
Fraport AG 60,15 1,95% Fraport AG
freenet AG 25,16 1,62% freenet AG
K+S AG 16,52 -3,17% K+S AG
LANXESS AG 14,25 -4,17% LANXESS AG
Nordex AG 39,20 1,03% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,93 0,03% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,54 0,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 42,21 -0,22% RENK
thyssenkrupp AG 15,39 3,71% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,70 -0,71% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 88,05 -2,55% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 663,79 0,21%

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