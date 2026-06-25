Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursverlauf
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25.06.2026 15:58:50
Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne
Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,67 Prozent auf 32 133,08 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 349,317 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,372 Prozent auf 32 038,14 Punkte an der Kurstafel, nach 31 919,25 Punkten am Vortag.
Bei 31 863,39 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 193,64 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wurde der MDAX mit 32 807,90 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der MDAX noch bei 28 821,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, notierte der MDAX bei 29 925,98 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,16 Prozent auf 97,75 EUR), Sartorius vz (+ 4,65 Prozent auf 229,60 EUR), TUI (+ 4,52 Prozent auf 7,73 EUR), TRATON (+ 3,93 Prozent auf 32,80 EUR) und RATIONAL (+ 3,06 Prozent auf 674,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-7,81 Prozent auf 77,90 EUR), HENSOLDT (-4,90 Prozent auf 65,58 EUR), AUMOVIO (-4,31 Prozent auf 36,60 EUR), Salzgitter (-2,48 Prozent auf 47,28 EUR) und Porsche vz (-2,37 Prozent auf 44,01 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 555 708 Aktien gehandelt. Mit 40,494 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,04 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sartorius AG Vz.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,30
|-4,60%
|freenet AG
|24,14
|-0,49%
|HENSOLDT
|63,60
|-7,59%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,87
|0,84%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,16
|-1,60%
|RATIONAL AG
|668,50
|3,08%
|Salzgitter
|47,24
|-1,25%
|Sartorius AG Vz.
|229,00
|4,81%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|97,70
|8,02%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|76,90
|-9,95%
|TRATON
|32,58
|3,10%
|TUI AG
|7,69
|5,23%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 972,64
|0,17%
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