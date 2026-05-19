Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Der MDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 31 636,07 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 373,246 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,253 Prozent stärker bei 31 519,53 Punkten, nach 31 440,09 Punkten am Vortag.

Bei 31 659,90 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 467,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 952,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 479,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 131,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,12 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 63,10 EUR), RENK (+ 3,99 Prozent auf 46,25 EUR), HENSOLDT (+ 3,97 Prozent auf 76,52 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,08 Prozent auf 73,60 EUR) und IONOS (+ 2,88 Prozent auf 30,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HOCHTIEF (-3,45 Prozent auf 470,80 EUR), LANXESS (-2,31 Prozent auf 17,80 EUR), WACKER CHEMIE (-1,91 Prozent auf 97,55 EUR), Evonik (-1,39 Prozent auf 17,73 EUR) und JENOPTIK (-1,29 Prozent auf 42,84 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 449 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,881 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at