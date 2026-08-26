TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Kursverlauf
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26.08.2026 12:26:51
Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester
Am Mittwoch verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 32 482,78 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 355,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,061 Prozent stärker bei 32 287,13 Punkten in den Handel, nach 32 267,44 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 273,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 487,02 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 965,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der MDAX noch bei 32 698,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der MDAX bei 30 822,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,85 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7,50 Prozent auf 57,30 EUR), KION GROUP (+ 4,95 Prozent auf 44,32 EUR), Bechtle (+ 3,34 Prozent auf 36,50 EUR), AUTO1 (+ 3,04 Prozent auf 22,36 EUR) und DEUTZ (+ 2,78 Prozent auf 11,83 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Porsche vz (-2,59 Prozent auf 42,94 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 64,55 EUR), AUMOVIO (-1,54 Prozent auf 35,25 EUR), Siltronic (-1,52 Prozent auf 80,75 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,43 Prozent auf 89,40 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 959 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,378 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Siltronic AG
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12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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24.08.26
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|35,35
|-0,70%
|AUTO1
|22,34
|3,33%
|Bechtle AG
|36,66
|4,09%
|DEUTZ AG
|11,86
|3,67%
|freenet AG
|24,46
|0,08%
|KION GROUP AG
|44,39
|5,39%
|Lufthansa AG
|8,14
|2,19%
|Nemetschek SE
|64,55
|-1,68%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,22
|-0,66%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,23
|-1,21%
|Salzgitter
|57,10
|7,74%
|Siltronic AG
|80,75
|-1,70%
|thyssenkrupp AG
|14,09
|3,00%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|89,30
|-2,19%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 480,95
|0,66%
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