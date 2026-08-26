TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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Kursverlauf 26.08.2026 12:26:51

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester

Der MDAX verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 32 482,78 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 355,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,061 Prozent stärker bei 32 287,13 Punkten in den Handel, nach 32 267,44 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 273,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 487,02 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 965,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der MDAX noch bei 32 698,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der MDAX bei 30 822,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,85 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7,50 Prozent auf 57,30 EUR), KION GROUP (+ 4,95 Prozent auf 44,32 EUR), Bechtle (+ 3,34 Prozent auf 36,50 EUR), AUTO1 (+ 3,04 Prozent auf 22,36 EUR) und DEUTZ (+ 2,78 Prozent auf 11,83 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Porsche vz (-2,59 Prozent auf 42,94 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 64,55 EUR), AUMOVIO (-1,54 Prozent auf 35,25 EUR), Siltronic (-1,52 Prozent auf 80,75 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,43 Prozent auf 89,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 959 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,378 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 35,35 -0,70% AUMOVIO
AUTO1 22,34 3,33% AUTO1
Bechtle AG 36,66 4,09% Bechtle AG
DEUTZ AG 11,86 3,67% DEUTZ AG
freenet AG 24,46 0,08% freenet AG
KION GROUP AG 44,39 5,39% KION GROUP AG
Lufthansa AG 8,14 2,19% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,55 -1,68% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,22 -0,66% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,23 -1,21% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 57,10 7,74% Salzgitter
Siltronic AG 80,75 -1,70% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,09 3,00% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 89,30 -2,19% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 480,95 0,66%

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