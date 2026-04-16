AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Index im Fokus 16.04.2026 17:58:50

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Der MDAX entwickelte sich letztendlich positiv.

Schlussendlich ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent aufwärts auf 30 953,48 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 367,019 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,262 Prozent auf 30 968,10 Punkte an der Kurstafel, nach 30 887,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 789,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 217,72 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,82 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 28 951,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 899,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der MDAX auf 27 219,29 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,085 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9,49 Prozent auf 48,94 EUR), Delivery Hero (+ 7,33 Prozent auf 20,14 EUR), IONOS (+ 6,97 Prozent auf 26,70 EUR), Nemetschek SE (+ 5,88 Prozent auf 63,05 EUR) und LANXESS (+ 3,85 Prozent auf 18,06 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Fraport (-3,56 Prozent auf 73,10 EUR), Lufthansa (-3,43 Prozent auf 7,55 EUR), AIXTRON SE (-3,40 Prozent auf 40,91 EUR), Salzgitter (-2,85 Prozent auf 47,78 EUR) und Aroundtown SA (-2,11 Prozent auf 2,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 284 223 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 7,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

15.04.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 AIXTRON Hold Warburg Research
15.04.26 AIXTRON Neutral UBS AG
15.04.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
AIXTRON SE 40,76 2,46%
Aroundtown SA 2,61 -1,14% Aroundtown SA
Delivery Hero 19,96 7,31% Delivery Hero
Fraport AG 73,10 -3,43% Fraport AG
freenet AG 27,44 0,15% freenet AG
IONOS 26,74 6,70% IONOS
LANXESS AG 18,02 3,80% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,58 -3,27% Lufthansa AG
Nemetschek SE 62,95 5,71% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,90 -2,40% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 49,20 8,99% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Salzgitter 47,56 -3,02% Salzgitter
Schaeffler AG 8,12 -2,40% Schaeffler AG
TUI AG 7,21 -0,88% TUI AG

MDAX 30 938,35 0,17%

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
