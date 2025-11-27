Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Zum Handelsschluss verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 29 502,59 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 340,654 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 29 218,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29 220,00 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 218,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 522,93 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 3,86 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2025, bei 30 140,88 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2025, den Stand von 30 482,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 186,91 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14,71 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 18,91 Prozent auf 20,22 EUR), Bechtle (+ 8,89 Prozent auf 43,34 EUR), LANXESS (+ 4,14 Prozent auf 17,35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,68 Prozent auf 64,80 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,29 Prozent auf 67,45 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-2,06 Prozent auf 44,72 EUR), HOCHTIEF (-1,33 Prozent auf 297,60 EUR), AUTO1 (-0,84 Prozent auf 23,52 EUR), HUGO BOSS (-0,75 Prozent auf 38,42 EUR) und RENK (-0,53 Prozent auf 51,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die PUMA SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 388 010 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,501 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at