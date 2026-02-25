Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Schlussendlich ging der MDAX nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 31 416,77 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 374,479 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,078 Prozent auf 31 433,89 Punkte an der Kurstafel, nach 31 409,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 31 624,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 358,57 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 31 746,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 015,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der MDAX noch bei 28 086,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 17,35 Prozent auf 41,12 EUR), thyssenkrupp (+ 3,37 Prozent auf 10,74 EUR), Sartorius vz (+ 2,27 Prozent auf 238,60 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,36 Prozent auf 59,65 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,32 Prozent auf 414,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AUTO1 (-18,20 Prozent auf 15,87 EUR), IONOS (-6,72 Prozent auf 21,50 EUR), United Internet (-3,28 Prozent auf 25,36 EUR), Ströer SE (-3,25 Prozent auf 32,70 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,79 Prozent auf 93,95 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 3 923 107 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,35 erwartet. Im Index verzeichnet die Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

