Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün
Am Mittwoch springt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 31 522,45 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 372,480 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 31 464,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 444,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 546,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 370,31 Punkten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,455 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 31 899,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der MDAX noch bei 28 493,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der MDAX auf 28 306,85 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,75 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 2,11 Prozent auf 59,45 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 81,40 EUR), AUTO1 (+ 1,71 Prozent auf 18,98 EUR), thyssenkrupp (+ 1,49 Prozent auf 10,89 EUR) und KION GROUP (+ 1,32 Prozent auf 65,45 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil LANXESS (-1,67 Prozent auf 19,96 EUR), Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 64,80 EUR), PUMA SE (-1,32 Prozent auf 23,23 EUR), Delivery Hero (-1,17 Prozent auf 20,36 EUR) und flatexDEGIRO (-1,02 Prozent auf 32,86 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 246 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Ströer SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
