Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 18.02.2026 09:29:18

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Beim MDAX lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Am Mittwoch springt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 31 522,45 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 372,480 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 31 464,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 444,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 546,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 370,31 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,455 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 31 899,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der MDAX noch bei 28 493,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der MDAX auf 28 306,85 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,75 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 2,11 Prozent auf 59,45 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 81,40 EUR), AUTO1 (+ 1,71 Prozent auf 18,98 EUR), thyssenkrupp (+ 1,49 Prozent auf 10,89 EUR) und KION GROUP (+ 1,32 Prozent auf 65,45 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil LANXESS (-1,67 Prozent auf 19,96 EUR), Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 64,80 EUR), PUMA SE (-1,32 Prozent auf 23,23 EUR), Delivery Hero (-1,17 Prozent auf 20,36 EUR) und flatexDEGIRO (-1,02 Prozent auf 32,86 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 246 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Ströer SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

mehr Analysen
12.02.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
11.02.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09.01.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 19,04 0,21% AUTO1
Delivery Hero 20,50 -4,30% Delivery Hero
flatexDEGIRO AG 30,12 -8,78% flatexDEGIRO AG
HENSOLDT 83,30 1,65% HENSOLDT
KION GROUP AG 64,90 -0,31% KION GROUP AG
LANXESS AG 19,55 -1,56% LANXESS AG
Nemetschek SE 65,60 0,46% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,49 -1,28% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 23,02 -1,88% PUMA SE
RENK 60,96 0,18% RENK
Ströer SE & Co. KGaA 34,15 -0,58% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 4,76 -0,63% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,77 -2,31% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 98,15 0,15% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 479,01 -0,83%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen