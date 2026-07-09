Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Kursentwicklung im Fokus
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09.07.2026 09:29:08
Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,29 Prozent auf 31 922,30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 357,560 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,849 Prozent fester bei 31 784,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 516,35 Punkten am Vortag.
Bei 31 783,02 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 007,56 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3,41 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 09.06.2026, einen Wert von 31 642,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 052,36 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 31 536,47 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,04 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,73 Prozent auf 87,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,15 Prozent auf 81,10 EUR), DEUTZ (+ 5,42 Prozent auf 9,24 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,89 Prozent auf 167,40 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,70 Prozent auf 44,76 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil freenet (-0,43 Prozent auf 23,22 EUR), Porsche vz (-0,37 Prozent auf 45,96 EUR), K+S (-0,30 Prozent auf 13,27 EUR), Evonik (-0,24 Prozent auf 16,36 EUR) und Sartorius vz (-0,23 Prozent auf 219,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 451 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,592 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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