LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|MDAX-Marktbericht
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12.08.2026 12:26:52
Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im MDAX
Um 12:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,81 Prozent nach oben auf 32 486,51 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 356,430 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,101 Prozent auf 32 257,33 Punkte an der Kurstafel, nach 32 224,89 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 32 245,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 515,18 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,000 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 31 919,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 31 010,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 001,37 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,86 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 14,98 Prozent auf 99,80 EUR), Nordex (+ 5,96 Prozent auf 40,86 EUR), Siltronic (+ 4,81 Prozent auf 82,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,42 Prozent auf 82,65 EUR) und JENOPTIK (+ 3,62 Prozent auf 40,66 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Bilfinger SE (-6,22 Prozent auf 75,35 EUR), LANXESS (-2,70 Prozent auf 15,86 EUR), Porsche Automobil (-1,47 Prozent auf 28,22 EUR), Bechtle (-1,28 Prozent auf 35,54 EUR) und Nemetschek SE (-1,17 Prozent auf 58,95 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 401 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,997 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,53 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LANXESS AG
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17:59
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
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15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15:41
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:27
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel runter auf 13,80 Euro (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu LANXESS AG
|07:03
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07:03
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|34,62
|-0,69%
|Bilfinger SE
|77,20
|1,45%
|freenet AG
|23,90
|1,10%
|JENOPTIK AG
|41,86
|2,10%
|LANXESS AG
|14,97
|-6,14%
|Nemetschek SE
|58,20
|-0,17%
|Nordex AG
|39,08
|-2,83%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,64
|-1,81%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,93
|-2,18%
|Siltronic AG
|87,00
|5,07%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,40
|0,36%
|thyssenkrupp AG
|13,45
|8,73%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|102,80
|8,32%
|TUI AG
|7,19
|-0,61%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 264,86
|-0,22%
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