LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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MDAX-Marktbericht 12.08.2026 12:26:52

Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im MDAX

Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im MDAX

Mit dem MDAX geht es am Mittwoch aufwärts.

Um 12:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,81 Prozent nach oben auf 32 486,51 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 356,430 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,101 Prozent auf 32 257,33 Punkte an der Kurstafel, nach 32 224,89 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 32 245,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 515,18 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,000 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 31 919,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 31 010,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 001,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,86 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 14,98 Prozent auf 99,80 EUR), Nordex (+ 5,96 Prozent auf 40,86 EUR), Siltronic (+ 4,81 Prozent auf 82,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,42 Prozent auf 82,65 EUR) und JENOPTIK (+ 3,62 Prozent auf 40,66 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Bilfinger SE (-6,22 Prozent auf 75,35 EUR), LANXESS (-2,70 Prozent auf 15,86 EUR), Porsche Automobil (-1,47 Prozent auf 28,22 EUR), Bechtle (-1,28 Prozent auf 35,54 EUR) und Nemetschek SE (-1,17 Prozent auf 58,95 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 401 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,997 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 34,62 -0,69% Bechtle AG
Bilfinger SE 77,20 1,45% Bilfinger SE
freenet AG 23,90 1,10% freenet AG
JENOPTIK AG 41,86 2,10% JENOPTIK AG
LANXESS AG 14,97 -6,14% LANXESS AG
Nemetschek SE 58,20 -0,17% Nemetschek SE
Nordex AG 39,08 -2,83% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,64 -1,81% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,93 -2,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 87,00 5,07% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,40 0,36% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,45 8,73% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 102,80 8,32% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,19 -0,61% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 264,86 -0,22%

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