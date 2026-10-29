Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 15:55 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,36 Prozent auf 26 064,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 106,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 672,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 449,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 364,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 24 125,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,10 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 1 052,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,93 Prozent auf 31,20 EUR), Bayer (+ 3,19 Prozent auf 47,50 EUR), Airbus SE (+ 3,18 Prozent auf 198,10 EUR) und adidas (+ 2,97 Prozent auf 162,75 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (-2,34 Prozent auf 16,09 EUR), SAP SE (-0,83 Prozent auf 209,45 EUR), GEA (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,13 EUR) und Infineon (+ 0,22 Prozent auf 53,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 602 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,444 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at