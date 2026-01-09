Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX

Am Freitag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,06 Prozent fester bei 18 100,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 95,877 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,235 Prozent stärker bei 17 952,26 Punkten, nach 17 910,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 117,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 952,26 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 3,80 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 09.12.2025, einen Stand von 16 857,79 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 17 561,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wies der SDAX 13 905,41 Punkte auf.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,71 Prozent auf 46,62 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,65 Prozent auf 16,28 EUR), Springer Nature (+ 3,86 Prozent auf 18,30 EUR), Medios (+ 3,77 Prozent auf 15,40 EUR) und DEUTZ (+ 3,74 Prozent auf 9,98 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-4,34 Prozent auf 35,74 EUR), Siltronic (-4,21 Prozent auf 49,62 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,63 Prozent auf 21,76 EUR), Nagarro SE (-1,52 Prozent auf 71,05 EUR) und PNE (-1,14 Prozent auf 10,40 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 980 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 8,391 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at