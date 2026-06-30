Börse Frankfurt in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX

So bewegte sich der TecDAX am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 849,57 Punkten ab. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 517,129 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,126 Prozent leichter bei 3 844,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 848,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 840,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 878,14 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der TecDAX bei 4 160,08 Punkten. Der TecDAX bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 3 384,37 Punkten. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 3 877,21 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,22 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 11,32 Prozent auf 62,95 EUR), Infineon (+ 4,38 Prozent auf 81,67 EUR), PVA TePla (+ 4,25 Prozent auf 45,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,98 Prozent auf 29,80 EUR) und JENOPTIK (+ 3,76 Prozent auf 46,94 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-3,91 Prozent auf 23,85 EUR), Nemetschek SE (-3,89 Prozent auf 53,10 EUR), United Internet (-3,44 Prozent auf 23,00 EUR), freenet (-3,34 Prozent auf 22,54 EUR) und ATOSS Software (-3,04 Prozent auf 66,90 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 17 772 011 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 157,783 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at