JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Marktbericht
|
30.06.2026 17:58:51
Börse Frankfurt in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX
Letztendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 849,57 Punkten ab. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 517,129 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,126 Prozent leichter bei 3 844,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 848,92 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 840,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 878,14 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der TecDAX bei 4 160,08 Punkten. Der TecDAX bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 3 384,37 Punkten. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 3 877,21 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,22 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 11,32 Prozent auf 62,95 EUR), Infineon (+ 4,38 Prozent auf 81,67 EUR), PVA TePla (+ 4,25 Prozent auf 45,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,98 Prozent auf 29,80 EUR) und JENOPTIK (+ 3,76 Prozent auf 46,94 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-3,91 Prozent auf 23,85 EUR), Nemetschek SE (-3,89 Prozent auf 53,10 EUR), United Internet (-3,44 Prozent auf 23,00 EUR), freenet (-3,34 Prozent auf 22,54 EUR) und ATOSS Software (-3,04 Prozent auf 66,90 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 17 772 011 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 157,783 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
30.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
30.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
30.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
29.06.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.06.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.06.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.06.26
|TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)