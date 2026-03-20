Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagmittag freundlich

So bewegt sich der SDAX am Freitag.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent stärker bei 16 456,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,473 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,693 Prozent auf 16 491,36 Punkte an der Kurstafel, nach 16 377,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 622,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 320,27 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,26 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, stand der SDAX noch bei 18 023,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SDAX 16 732,54 Punkte auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 16 217,16 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 5,18 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 300,99 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,98 Prozent auf 141,00 EUR), Energiekontor (+ 6,27 Prozent auf 32,20 EUR), SMA Solar (+ 5,12 Prozent auf 38,60 EUR), Salzgitter (+ 4,40 Prozent auf 37,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,65 Prozent auf 37,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil HelloFresh (-5,81 Prozent auf 3,71 EUR), Verve Group (-5,73 Prozent auf 1,35 EUR), Ottobock (-3,91 Prozent auf 49,44 EUR), Gerresheimer (-3,55 Prozent auf 17,11 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-3,50 Prozent auf 3,86 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 646 262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,099 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie weist mit 3,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at