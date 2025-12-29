Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Montagnachmittag mit Kursplus

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,01 Prozent stärker bei 16 976,65 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,001 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,223 Prozent höher bei 16 844,25 Punkten in den Montagshandel, nach 16 806,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 977,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 803,75 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 657,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 872,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Stand von 13 722,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,25 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell tonies (+ 7,34 Prozent auf 10,68 EUR), Energiekontor (+ 5,18 Prozent auf 35,55 EUR), Schaeffler (+ 3,91 Prozent auf 8,23 EUR), grenke (+ 2,63 Prozent auf 15,62 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,59 Prozent auf 95,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Springer Nature (-2,33 Prozent auf 18,44 EUR), PNE (-1,10 Prozent auf 9,93 EUR), STO SE (-1,00 Prozent auf 118,80 EUR), SMA Solar (-0,84 Prozent auf 32,94 EUR) und Alzchem Group (-0,55 Prozent auf 144,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 893 835 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 7,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

