Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,71 Prozent fester bei 16 505,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 83,068 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,074 Prozent höher bei 16 401,95 Punkten in den Handel, nach 16 389,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 16 358,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 554,16 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der SDAX bei 18 194,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, einen Stand von 17 174,73 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Stand von 15 233,14 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 4,90 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Südzucker (+ 7,00 Prozent auf 12,99 EUR), Energiekontor (+ 6,10 Prozent auf 37,40 EUR), Nagarro SE (+ 5,88 Prozent auf 47,90 EUR), PNE (+ 4,13 Prozent auf 8,32 EUR) und Medios (+ 3,89 Prozent auf 12,28 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen MBB SE (-6,37 Prozent auf 170,60 EUR), Dermapharm (-3,42 Prozent auf 42,40 EUR), TeamViewer (-2,93 Prozent auf 4,31 EUR), Ottobock (-2,19 Prozent auf 51,25 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,70 Prozent auf 3,93 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Südzucker-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 219 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,051 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at