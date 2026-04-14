Börse Frankfurt in Grün: SDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Um 09:12 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 1,10 Prozent auf 17 460,12 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 87,836 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,534 Prozent stärker bei 17 362,32 Punkten, nach 17 270,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 362,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 483,85 Zähler.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der SDAX bei 16 784,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 080,58 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 14 874,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 0,602 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 10,00 Prozent auf 1,52 EUR), EVOTEC SE (+ 5,66 Prozent auf 4,97 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,69 Prozent auf 15,47 EUR), Siltronic (+ 2,77 Prozent auf 61,30 EUR) und Stabilus SE (+ 2,46 Prozent auf 18,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-1,51 Prozent auf 169,60 EUR), Klöckner (-0,81 Prozent auf 12,24 EUR), STO SE (-0,72 Prozent auf 110,80 EUR), 1&1 (-0,62 Prozent auf 24,00 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-0,53 Prozent auf 75,60 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 487 143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at