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Index-Performance 15.04.2026 17:58:42

Börse Frankfurt in Grün: SDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: SDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Der SDAX performte am dritten Tag der Woche positiv.

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,73 Prozent höher bei 17 811,46 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,288 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,118 Prozent fester bei 17 703,18 Punkten, nach 17 682,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 930,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 703,18 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 4,06 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 16 784,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 336,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 201,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Hypoport SE (+ 10,27 Prozent auf 89,65 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,96 Prozent auf 1,75 EUR), SMA Solar (+ 6,49 Prozent auf 52,50 EUR), SFC Energy (+ 5,79 Prozent auf 16,44 EUR) und TeamViewer (+ 5,60 Prozent auf 4,64 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen tonies (-7,09 Prozent auf 9,83 EUR), Südzucker (-5,57 Prozent auf 11,86 EUR), Wacker Neuson SE (-2,30 Prozent auf 19,52 EUR), NORMA Group SE (-2,27 Prozent auf 14,64 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,84 Prozent auf 18,10 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 140 238 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie weist mit 3,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,15 1,68% 1&1 AG
grenke AG 13,02 -0,76% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,72 -12,19% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 89,05 10,90% Hypoport SE
Mutares 25,55 0,20% Mutares
NORMA Group SE 14,62 -2,27% NORMA Group SE
SAF-HOLLAND SE 18,02 -1,31% SAF-HOLLAND SE
SFC Energy AG 16,32 5,84% SFC Energy AG
SMA Solar AG 51,90 6,66% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,86 -5,27% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 4,60 4,59% TeamViewer
tonies 10,04 -7,89% tonies
Wacker Neuson SE 19,46 -2,11% Wacker Neuson SE

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SDAX 17 823,62 0,80%

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