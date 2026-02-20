Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,20 Prozent höher bei 18 018,56 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,982 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,038 Prozent auf 17 976,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 983,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 020,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 964,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,609 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 17 632,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 914,45 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2025, den Wert von 14 826,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell JOST Werke (+ 2,94 Prozent auf 66,50 EUR), ATOSS Software (+ 1,75 Prozent auf 81,50 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,17 Prozent auf 21,65 EUR), Douglas (+ 1,07 Prozent auf 11,32 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,05 Prozent auf 6,18 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-1,33 Prozent auf 32,62 EUR), STO SE (-1,12 Prozent auf 123,80 EUR), KSB SE (-0,91 Prozent auf 1 090,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,88 Prozent auf 24,76 EUR) und Verve Group (-0,84 Prozent auf 1,30 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 51 269 Aktien gehandelt. Mit 10,252 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at