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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Index-Performance im Blick 16.10.2026 09:28:51

Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

SDAX-Handel aktuell.

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,84 Prozent höher bei 18 104,68 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,083 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,568 Prozent auf 18 055,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 953,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 104,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 047,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,214 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 18 166,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 329,52 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 17 017,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,32 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,97 Prozent auf 27,64 EUR), Hypoport SE (+ 4,65 Prozent auf 76,55 EUR), OHB SE (+ 4,60 Prozent auf 177,40 EUR), SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 58,70 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Drägerwerk (-1,77 Prozent auf 94,60 EUR), HelloFresh (-1,22 Prozent auf 3,00 EUR), Vossloh (-1,22 Prozent auf 48,76 EUR), Adtran Networks SE (-0,93 Prozent auf 21,20 EUR) und STO SE (-0,90 Prozent auf 99,30 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 76 069 Aktien gehandelt. Mit 5,023 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,40 -0,43% 1&1 AG
Adtran Networks SE 21,20 -0,93% Adtran Networks SE
ASTA Energy Solutions 52,80 0,38% ASTA Energy Solutions
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 95,20 -1,04% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 2,54 -0,08% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,06 -0,25% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,01 -1,67% HelloFresh
Hypoport SE 76,50 5,30% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,80 -1,17% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,90 0,81% Mutares
OHB SE 191,00 10,79% OHB SE
SMA Solar AG 57,00 -0,61% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 100,20 1,73% STO SE & Co. KGaA
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,28 14,29% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vossloh AG 50,30 1,95% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 198,27 1,36%

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