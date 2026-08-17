Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|SDAX-Performance
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17.08.2026 09:29:30
Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
Am Montag geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,05 Prozent auf 18 642,24 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,796 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,161 Prozent höher bei 18 663,54 Punkten, nach 18 633,51 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 663,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 634,60 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 250,65 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 18 365,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 022,94 Punkte.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,41 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 3,47 Prozent auf 268,00 EUR), SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 59,95 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,54 Prozent auf 7,67 EUR), Vincorion (+ 2,38 Prozent auf 22,78 EUR) und PNE (+ 2,07 Prozent auf 7,41 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen TeamViewer (-1,91 Prozent auf 6,68 EUR), Hypoport SE (-1,68 Prozent auf 84,80 EUR), Sixt SE St (-1,64 Prozent auf 71,95 EUR), pbb (-1,61 Prozent auf 3,55 EUR) und Grand City Properties (-1,55 Prozent auf 9,55 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 72 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 5,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,35 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|EVOTEC Hold
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|EVOTEC Hold
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|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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|13.08.26
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|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|3,40
|-2,01%
|Grand City Properties S.A.
|9,52
|-1,14%
|HAMBORNER REIT
|4,33
|0,00%
|Hypoport SE
|86,45
|0,88%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|71,40
|-0,56%
|Mutares
|27,15
|0,93%
|OHB SE
|272,50
|5,42%
|PATRIZIA SE
|7,49
|-0,27%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,50
|-2,67%
|PNE AG
|7,41
|-0,94%
|Sixt SE St.
|71,95
|-1,91%
|SMA Solar AG
|59,00
|2,16%
|TeamViewer
|6,63
|-2,29%
|Vincorion
|22,71
|1,66%
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|SDAX
|18 591,79
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