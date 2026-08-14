OHB Aktie

OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Marktbericht 14.08.2026 15:58:45

Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 18 635,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,324 Prozent auf 18 613,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18 553,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 704,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 592,75 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0,344 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 18 179,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 604,36 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 17 198,19 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,38 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell NORMA Group SE (+ 8,71 Prozent auf 20,85 EUR), MLP SE (+ 5,20 Prozent auf 8,29 EUR), TeamViewer (+ 5,18 Prozent auf 6,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,20 Prozent auf 31,72 EUR) und Vincorion (+ 3,72 Prozent auf 22,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Energiekontor (-17,24 Prozent auf 26,65 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,01 Prozent auf 14,60 EUR), HelloFresh (-6,42 Prozent auf 3,12 EUR), EVOTEC SE (-3,55 Prozent auf 3,42 EUR) und grenke (-2,97 Prozent auf 11,10 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 300 632 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu OHB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

mehr Analysen
27.07.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 31,94 5,83% Carl Zeiss Meditec AG
Energiekontor AG 26,30 -12,19% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,47 -1,98% EVOTEC SE
grenke AG 11,12 -4,14% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,33 0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,13 -7,55% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,80 1,56% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,95 -4,78% LPKF Laser & Electronics AG
MLP SE 8,17 2,90% MLP SE
Mutares 26,90 -0,19% Mutares
NORMA Group SE 20,70 8,15% NORMA Group SE
OHB SE 258,50 0,39% OHB SE
TeamViewer 6,78 3,43% TeamViewer
Vincorion 22,34 5,28% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 633,51 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen