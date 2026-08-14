Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 18 635,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,324 Prozent auf 18 613,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18 553,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 704,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 592,75 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0,344 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 18 179,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 604,36 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 17 198,19 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,38 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell NORMA Group SE (+ 8,71 Prozent auf 20,85 EUR), MLP SE (+ 5,20 Prozent auf 8,29 EUR), TeamViewer (+ 5,18 Prozent auf 6,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,20 Prozent auf 31,72 EUR) und Vincorion (+ 3,72 Prozent auf 22,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Energiekontor (-17,24 Prozent auf 26,65 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,01 Prozent auf 14,60 EUR), HelloFresh (-6,42 Prozent auf 3,12 EUR), EVOTEC SE (-3,55 Prozent auf 3,42 EUR) und grenke (-2,97 Prozent auf 11,10 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 300 632 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at