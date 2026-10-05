HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|XETRA-Handel im Blick
|
05.10.2026 12:26:45
Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Mittag im Plus
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 18 231,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,467 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,308 Prozent höher bei 18 250,71 Punkten, nach 18 194,70 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 200,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 275,90 Punkten.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der SDAX auf 18 734,04 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 365,82 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,05 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Befesa (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR), HelloFresh (+ 3,38 Prozent auf 2,42 EUR), TeamViewer (+ 3,06 Prozent auf 6,58 EUR), Springer Nature (+ 2,75 Prozent auf 20,55 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2,18 Prozent auf 65,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,84 Prozent auf 66,85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,07 Prozent auf 30,34 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,06 Prozent auf 57,00 EUR), SMA Solar (-2,37 Prozent auf 59,70 EUR) und Basler (-2,25 Prozent auf 23,85 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 195 493 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,246 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|ASTA Energy Solutions
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|Basler AG
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|Befesa
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|Carl Zeiss Meditec AG
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|FRIEDRICH VORWERK
|64,35
|0,94%
|HAMBORNER REIT
|4,04
|0,12%
|HelloFresh
|2,36
|0,34%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|67,50
|1,81%
|Mutares
|24,85
|0,81%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|66,00
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|SMA Solar AG
|59,35
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|Springer Nature
|20,45
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Indizes in diesem Artikel
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