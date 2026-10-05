HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 05.10.2026 12:26:45

Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Mittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Mittag im Plus

Am Montagmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 18 231,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,467 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,308 Prozent höher bei 18 250,71 Punkten, nach 18 194,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 200,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 275,90 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der SDAX auf 18 734,04 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 365,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,05 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Befesa (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR), HelloFresh (+ 3,38 Prozent auf 2,42 EUR), TeamViewer (+ 3,06 Prozent auf 6,58 EUR), Springer Nature (+ 2,75 Prozent auf 20,55 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2,18 Prozent auf 65,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,84 Prozent auf 66,85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,07 Prozent auf 30,34 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,06 Prozent auf 57,00 EUR), SMA Solar (-2,37 Prozent auf 59,70 EUR) und Basler (-2,25 Prozent auf 23,85 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 195 493 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,246 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REIT

mehr Analysen
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,30 1,46% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 57,00 -2,40% ASTA Energy Solutions
Basler AG 23,35 -3,71% Basler AG
Befesa 35,15 2,93% Befesa
Carl Zeiss Meditec AG 30,80 -0,77% Carl Zeiss Meditec AG
FRIEDRICH VORWERK 64,35 0,94% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,04 0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,36 0,34% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,50 1,81% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,85 0,81% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,00 -5,51% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 59,35 -2,70% SMA Solar AG
Springer Nature 20,45 2,45% Springer Nature
TeamViewer 6,71 5,51% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 191,53 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen