HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|SDAX-Kursentwicklung
|
09.10.2026 12:27:10
Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün
Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,74 Prozent stärker bei 18 132,72 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,569 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,506 Prozent auf 17 912,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17 822,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 912,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 152,65 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,646 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SDAX mit 18 560,24 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 18 074,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 561,34 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,48 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 5,26 Prozent auf 27,00 EUR), Südzucker (+ 4,73 Prozent auf 12,40 EUR), HelloFresh (+ 4,65 Prozent auf 2,63 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,27 Prozent auf 14,65 EUR) und TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 6,88 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SCHOTT Pharma (-4,67 Prozent auf 23,50 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 57,40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,35 Prozent auf 43,15 EUR), Nagarro SE (-0,32 Prozent auf 78,00 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 21,80 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 704 702 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,54 zu Buche schlagen. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.10.26
|XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel: So performt der SDAX mittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|22,95
|-0,22%
|Adtran Networks SE
|21,80
|0,00%
|GFT SE
|27,25
|6,03%
|HAMBORNER REIT
|4,04
|1,51%
|HelloFresh
|2,73
|8,67%
|init innovation in traffic systems SE
|43,00
|-0,69%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,50
|0,59%
|LPKF Laser & Electronics AG
|14,35
|2,87%
|Mutares
|24,95
|1,42%
|Nagarro SE
|77,35
|-1,46%
|SCHOTT Pharma
|23,25
|-4,71%
|SMA Solar AG
|58,90
|2,17%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12,20
|3,39%
|TeamViewer
|6,90
|4,23%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 098,20
|1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.