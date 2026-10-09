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SDAX-Kursentwicklung 09.10.2026 12:27:10

Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün

Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün

Mit dem SDAX geht es am Freitag aufwärts.

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,74 Prozent stärker bei 18 132,72 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,569 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,506 Prozent auf 17 912,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17 822,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 912,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 152,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,646 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SDAX mit 18 560,24 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 18 074,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 561,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,48 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 5,26 Prozent auf 27,00 EUR), Südzucker (+ 4,73 Prozent auf 12,40 EUR), HelloFresh (+ 4,65 Prozent auf 2,63 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,27 Prozent auf 14,65 EUR) und TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 6,88 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SCHOTT Pharma (-4,67 Prozent auf 23,50 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 57,40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,35 Prozent auf 43,15 EUR), Nagarro SE (-0,32 Prozent auf 78,00 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 21,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 704 702 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,54 zu Buche schlagen. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,95 -0,22% 1&1 AG
Adtran Networks SE 21,80 0,00% Adtran Networks SE
GFT SE 27,25 6,03% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,04 1,51% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,73 8,67% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 43,00 -0,69% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,50 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,35 2,87% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,95 1,42% Mutares
Nagarro SE 77,35 -1,46% Nagarro SE
SCHOTT Pharma 23,25 -4,71% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 58,90 2,17% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,20 3,39% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 6,90 4,23% TeamViewer

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SDAX 18 098,20 1,55%

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